特區政府和工商界共同努力，用好北部都會區和河套深港合作園區等平台，繼續深化兩地協作，助力香港建設國際創新科技中心的目標穩步實現。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月15日電／網評：深化港深協作 緊抓創科新機遇



來源：大公網 作者：莊子雄（香港工業總會主席）



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍於2月8至10日在河套深港科技創新合作區香港園區、深圳前海深港現代服務業合作區和鹽田港進行調研，重點視察河套香港園區建設進度和北部都會區規劃發展。其間走訪香港科學園深圳分園和深圳的創科企業，並在前海主持召開座談會，就香港加快改革創新及深化粵港合作等議題，與特區政府主要官員進行深入交流。此次調研充分體現中央對深港創科發展的高度重視，期望香港繼續發揮好“一國兩制”的優勢，深度參與大灣區建設。



日前，美國對中國進口商品加征10%關稅的措施生效，香港製造、進口及轉口的貨品亦包括在內。美國此舉不僅漠視香港單獨關稅區地位，更違反國際貿易和自由貿易精神，損害全球貿易秩序和經濟發展。



事實上，香港與美國的貿易關係向來緊密，美國不少企業在香港都有業務，美國向香港貨品加征關稅，不僅會損害港美貿易關係，更會對該國的消費者和企業帶來負面影響。



獨特競爭優勢難被取代



值得注意的是，參考過往貿易數據，若單計香港製造的貨品，2023年香港產品對美國的出口額約為61.37億港元，占本港整體出口不到1%，影響輕微。反觀香港製造的食品、珠寶和高端時尚產品在國際市場享有良好聲譽，具備獨特競爭優勢，難以被取代，在美國和其他海外市場皆很有競爭力。



筆者認為，夏主任此次到河套區、前海和鹽田港進行調研，時間選擇在香港特區政府發表新一份財政預算案前，並走訪香港科學園深圳分園和深圳創科企業，反映中央非常重視深港創科發展，凸顯香港在鞏固傳統優勢產業之餘，積極開拓新的經濟增長點、重點發展創科和新型工業等新興產業，和推動香港發展成為國際創科中心的戰略方向正確且必要。