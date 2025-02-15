中評社北京2月15日電／網評：中美戰略相持進入大體平衡狀態



來源：大公網 作者：周八駿（資深評論員、博士）



從2018年初至2022年第三季，中國反制美國的打壓遏制，基本採取守勢。中美較量對於中國來說，是屬於戰略防禦階段。



從2022年9月開始，中國在中共二十大前後，實施一系列重要戰略性行動，標誌著中國引領中美較量進入戰略相持階段。



筆者曾在一篇評論中，概括為“一點”和“全面”。



“一點”是指，以深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，作為我國在全球反制美國的基點。



2023年3月，國家主席習近平對俄羅斯進行國事訪問。在兩國元首共同主持的記者會上，習主席指出，他與普京總統一致認為，兩國關係遠遠超出雙邊範疇，對世界格局和人類前途命運至關重要。



與此同時，針對拜登政府加強與美國盟友協同，對我國全面打壓圍堵遏制，我國反其道而行之，展開全面反制。此所謂與“一點”相輔相成的“全面”。



首先，最高領導人對中美較量做全面判斷。習近平主席曾指出：“以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。”



其次，在外交戰線，堅決反擊美國對我國的霸凌。2023年2月，中國外交部發布《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告，通過實例揭露美國的霸權罪狀。