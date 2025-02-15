150高才通港漂生租樓被騙

中評社北京2月15日電／據大公網報導，警方瓦解一個由黑幫操控、專攻新來港人士的租屋詐騙集團，揭發有人與持牌地產代理合謀，安排“二房東”冒認業主騙取租金，至少150名“高才通”來港就業人士或港漂學生中招，涉款逾1300多萬港元。



警方拘捕11人包括集團主腦及骨幹成員。



西九龍總區重案組總督察謝於毅指出，警方在今年2月上旬接獲多名“高才通”來港就業人士或港漂學生報案，指被一間公寓管理公司詐騙租金，受害人數至少有150人，涉款約1300萬元。西九龍刑事部隨即展開深入調查，鎖定一個由黑社會操控、運作大約九個月的犯罪集團，並在2月13日至14日期間以涉嫌“串謀詐騙”拘捕一名集團主腦、一名持牌地產代理以及九名骨幹成員，罪名為串謀詐騙。警方又搜查集團位於尖沙咀的辦公室，共檢獲18台電腦及大量租約文件。



謝於毅透露，被捕男女為8男3女，年齡介乎19至40歲，報稱為地產代理、文員、司機、學生及無業等，其中有10人現正被扣留調查，1人已獲保釋。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。警方指被捕人會假冒業主，又會扮成安排樓盤及帶受害人睇樓的代理人。



冒充業主轉租單位



西九龍總區重案組高級督察林子鎌指出，犯罪集團利用報酬招攬本地人士，利用其身份於香港各處租用住宅單位，成為“二房東”。他們通常只會給予業主三個月租金以作按金，之後會冒充為單位業主，在真正業主不知情下，將單位轉租予新來港的就業人士或港漂學生，再以折扣形式，引誘他們預繳一年租金，從而詐騙差價。後期甚至在沒有租用單位的情況下，直接向新來港人士訛稱出租單位，騙取租金。



犯罪集團主要透過一名持地產代理牌照的本地男子，安排“二房東”與真業主簽訂樓盤，之後會利用“小紅書”等社交平台發文，宣傳租住單位。犯罪集團亦會利用相同的社交平台，以高傭金方式招攬港漂學生作為其代理人，負責推銷租盤及帶受害人睇樓。同時代理人亦會在社交平台發文，張貼金錢、錶及名貴房車等圖片，從而吸引更多港漂生做代理人。