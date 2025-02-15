1月份多項金融指標好於市場預期

中國人民銀行發布的新聞指標（圖片來源：央視網） 中評社北京2月15日電／據央視網報導，2月14日下午，中國人民銀行發布了1月份金融統計數據及社會融資規模報告，多項指標好於市場預期，為年初經濟平穩開局提供了有力的金融支持。



從貨幣供應看，2025年1月末，廣義貨幣（M2）餘額318.52萬億元，同比增長7%。從信貸投放看，1月末，人民幣貸款餘額260.77萬億元，同比增長7.5%；1月份，人民幣貸款增加5.13萬億元，同比多增2133億元。



專家表示，信貸增長情況較為亮眼。1月，貸款新增額比去年同期4.9萬億元的高基數略高一些。開年以來，金融體系加大信貸投放力度，充分滿足實體經濟有效融資需求，推動寬貨幣向寬信用傳導，體現“適度寬鬆”的貨幣政策基調。



1月份新發放企業貸款利率維持歷史低位



從利率水平看，貸款利率繼續保持在歷史低位。1月份，新發放企業貸款（本外幣）加權平均利率為3.43%，比上年同期低34個基點；新發放個人住房貸款（本外幣）加權平均利率為3.12%，比上年同期低83個基點。



從社會融資規模看，1月份，社會融資規模增量為7.06萬億元。專家表示，“兩重兩新”信貸需求加快釋放，今年各地重大項目建設爭取盡早開工勁頭十足，帶動基礎設施貸款較快增長。