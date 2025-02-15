隨著智能製造的深化和產業升級的推進，“零工”規模還會進一步擴大。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月15日電／網評：製造業“零工”趨勢的啟示



來源：大公網 作者：張丹丹（北京大學國家發展研究院副院長）



隨著製造業產業升級和數字化轉型加速，技能需求迭代，人力資本折舊加速，製造業的用工方式發生了深遠變化。對製造業工人的技能要求不斷降低，傳統的長期、穩定僱傭模式逐漸被短期工與“零工”取代，“零工”成為製造業用工主體。



靈活用工模式在提升中國出口導向製造業國際競爭力，降低企業勞動成本，為勞動者個體提供多樣就業選擇方式的同時，在個體和行業層面也存在一些潛在風險。在不斷推動“高質量充分就業”的過程中，亟需關注“零工”群體的發展趨勢，深入探討如何在零工化趨勢下保持出口導向製造業的國際競爭優勢。



綜合實地調研和前沿文獻，將“製造業零工”定義為在製造業生產一線工作，未與用人單位簽訂勞動合同，且不享受基本社會保障的勞動群體。主要包括兩種類型：一是，與人力中介簽有勞務合同的“派遣工”；二是，無任何勞動或勞務關係，也沒有基本社會保險的普通零工，常被稱為“日結工”。



本研究團隊於2022－2024年間在蘇州昆山、廣東東莞、佛山和深圳走訪了近三十家製造業企業、近二十家勞務中介和近十個勞務市場。根據實地調研收集到的信息，在長、珠三角製造業集聚地，平均而言，派遣工占企業用工規模的1／3，用工旺季高達2／3。其中用工規模在萬人以上的製造業大廠，派遣工比例更可高達80%。



智能生產替代熟練工



“零工”為何在出口導向製造業就業呈現一種趨勢性？可以說，這是多種因素共振下出現的一個時代產物，包括智能製造技術普及、平台經濟發展、城鄉戶籍制度限制，以及外需產品的市場需求漲跌變化等，規模龐大的出口導向製造業“零工”勞動力市場在製造業集聚的長、珠三角地區應運而生。