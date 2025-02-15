阿里巴巴（09988）。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月15日電／網評：阿里夥蘋果AI合作 有助價值重估



來源：大公網 作者：鄧聲興（香港股票分析師協會主席，證監會持牌人士，並未持有上述股份）



近年市場關注的蘋果中國區AI合作夥伴，百度集團（09888）、騰訊控股（00700）、阿里巴巴（09988）以及DeepSeek等開發的模型均在潛在合作名單中。阿里巴巴近日向外媒確認了其與蘋果AI合作，為中國用戶提供人工智能服務，並已交由中國網絡監管機構審批。集團主席蔡崇信亦發表署名文章《重新思考AI發展：極致智能 vs 實用應用》，料有助阿里巴巴價值重估，及為未來AI產業發展帶來更多啟示。



市場上，中國初創公司DeepSeek的迅速崛起，其開源大模型DeepSeek－R1引發AI界及資本市場轟動，背後是該模型減輕了對GPU的依賴，並打破高價AI GPU算力戰需求。相信有望重塑人工智能格局，未來AI的發展方向與目標發生變化，並為行業提供更多機遇。



一方面，料未來開發者和需求端或從主要關注模型的“智能程度”，轉而將更多關注AI應用如何在現實世界中帶來經濟效益。



另一方面，現時AI的發展中對社會的影響因素亦十分重要，能更好的改變社會、促進科技發展為其使命之一，而開源模型或將帶來AI的普惠。一是相信這能為更多開發者及企業的創新能力提供普惠，有助於他們以更低的AI使用成本及可及性創造更多價值，亦能令消費者收益更多先進、實用的應用發展，有利AI的進一步普及，並推動社會進步。



同時，具商業背景的OpenAI行政總裁奧爾特曼亦表示願意考慮將OpenAI開源，足見其或都有此類更長遠的眼光，未來AI的發展或更關注其普及後帶來的更長遠及更大的商機。