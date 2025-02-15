﻿澤連斯基拒參加慕安會美俄烏會談

中評社北京2月15日電／據大公網報導，綜合路透社、法新社報導：慕尼黑安全會議（簡稱慕安會）14日開幕。美國總統特朗普此前宣布，美國、俄羅斯及烏克蘭官員14日將在慕安會場邊舉行三方會談，討論如何結束俄烏戰爭。烏克蘭總統府回應稱，總統澤連斯基預計不會在慕安會參加與俄官員的會談。



烏克蘭總統辦公室顧問利特溫表示，烏方立場沒有改變，在與俄方談話前必須先與美國及歐洲盟友制定共同立場。澤連斯基14日稍晚將與美國副總統萬斯會晤。



萬斯13日稱，如果俄羅斯不同意與烏克蘭達成“長期的和平協議”，美國可能對俄實施制裁，甚至採取軍事行動。克里姆林宮方面表示，對於萬斯的說法，俄方要求美方在即將舉行的雙邊討論中加以澄清。



萬斯14日在慕安會發表講話，批評歐洲對言論自由的審查，並稱歐洲大陸面臨著“來自內部的威脅”，但沒有就結束俄烏衝突做具體說明。



另外，特朗普13日表示，稱俄羅斯此前被八國集團（G8）“開除”是個錯誤，希望俄羅斯重新加入，讓七國集團（G7）再次成為G8。克宮發言人佩斯科夫14日回應，俄羅斯對重返G7沒有興趣，G7國家在世界上的影響力已經大不如前，目前俄羅斯對於如何在二十國集團（G20）中發揮建設性的作用更感興趣。