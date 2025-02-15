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巴基斯坦西南部一礦工通勤車輛遭襲
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2025-02-15 11:18:00
2月14日，傷員被送往巴基斯坦俾路支省首府奎達市一家醫院救治。（圖片來源：新華社）
中評社北京2月15日電／據新華社報導，巴基斯坦官員2月14日說，該國西南部俾路支省赫爾奈地區一礦工通勤車輛當天遭路邊炸彈襲擊，造成至少11人死亡、6人受傷。
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