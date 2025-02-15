俄央行維持基準利率21%不變

中評社北京2月15日電／據新華網報導，俄羅斯中央銀行14日發布公告，宣布維持基準利率21%不變。



公告說，俄當前通脹壓力依然較大，國內需求增長仍遠超商品和服務供應的增長。與此同時信貸活動降溫愈加明顯，居民儲蓄傾向增強。



俄央行表示，當前的緊縮貨幣政策能為2026年通貨膨脹率回歸目標水平創造必要先決條件。



據介紹，截至今年2月10日，俄年化通脹率為10%。俄央行預測，在現行貨幣政策條件下，2025年通脹率將降到7%至8%，預計2026年恢復到4%的目標水平。