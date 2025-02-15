海河流域地下水超采區面積減少近三成

中評社北京2月15日電／據央視網報導，近日，在水利部統一組織下，海河流域全面完成新一輪地下水超采區劃定工作，流域地下水超采區面積較2015年減少29%。



科學劃定地下水超采區是《地下水管理條例》明確規定的重要任務，是掌握區域水資源承載狀況、加強地下水監管和實施地下水超采治理的重要前提和基礎。本輪劃定工作中，海河流域共選用了水利部門、自然資源部門的4368個地下水站點監測數據，通過分析地下水水位變化趨勢、地下水開發利用程度等因素，綜合完成劃定。海委會同自然資源有關單位完成了流域各省份劃定成果復核協調，形成流域成果並配合匯總了全國成果。



近年來，海河流域持續實施華北地區及相關重點區域地下水超采治理，逐步形成了“一減一增”系統治理模式和“節、控、換、補、管”系統治理措施，取得顯著成效。與2015年的上一輪劃定成果相比，流域地下水超采區面積減少29%，地下水超采量和嚴重超采區面積大幅減少。根據本次劃定成果，海河流域內淺層地下水超采區分布於京冀晉豫魯5省市，深層承壓水超采區分布於津冀豫魯4省市，內蒙古自治區和遼寧省在流域範圍內無超采區。



下一步，海委將按照水利部統一部署，進一步深入落實《地下水管理條例》《地下水保護利用管理辦法》相關要求，充分利用新一輪地下水超采區劃定成果，切實履行流域管理機構“統一規劃、統一治理、統一調度、統一管理”職責，持續推動流域地下水超采治理，逐步實現采補平衡，為推動流域經濟社會高質量發展提供更加堅實的水安全保障。