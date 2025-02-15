2025上半年征兵今天開始　青年踴躍報名

工作人員仔細核實參檢青年的個人基本信息（圖源：央視新聞） 中評社北京2月15日電／據央視新聞報導，今年上半年征兵從今天（2月15日）開始，至3月31日結束。連日來，全國各地兵役部門通過多種方式，開展征兵宣傳活動。應征青年陸續走進征兵體檢站，進行征兵體檢。



在甘肅蘭州等地，兵役部門採取懸掛橫幅、發放資料、現場解答等方式，開展“點對點、面對面”的征兵宣傳咨詢活動，廣大適齡青年踴躍報名參軍。兵役人員還走村串戶，詳細講解征兵相關政策。在張掖市各地征兵體檢現場，應征青年們分組、分批進行項目檢查，過程銜接緊密、嚴謹有序。在安徽靈璧、山東濟南，應征青年們在工作人員的引導下，有序地進行內科、外科、視力等多個科室項目檢查。在山西臨汾、遼寧錦州等地體檢現場，從身份信息的嚴格核驗到各科室體檢項目，每一環節都經過周密設計和嚴格監管。兵役人員與廉潔征兵監督員全程監督，確保把高素質的優質兵源輸送到部隊去。



應征青年段宇辰表示：作為一名大學生，我希望到軍營中鍛煉自己，培養堅韌的意志和強健的體魄，同時為國家的安全貢獻一份力量。我相信，這段經歷將讓我成長為更有擔當的人，也讓我的人生更加有意義。



在新疆尉犁，工作人員仔細核實參檢青年的個人基本信息，開辟綠色通道，秉持優先報名、優先體檢的原則，對應征的優秀青年實施一對一精準服務。



應征青年宋帥帥說：每當看到軍人保家衛國的事跡，我的內心都無比澎湃，渴望能像他們一樣，在火熱的軍營中鍛煉自己，為祖國貢獻力量。現在機會來了，我滿懷期待，希望一切順利，讓我不留遺憾地穿上軍裝，開啟軍旅生涯，實現自己的人生價值。