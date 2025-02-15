網絡偵探推理小說創作迎來新風口

根據紫金陳偵探推理小說改編的網劇《沉默的真相》劇照（圖源：光明日報） 中評社北京2月15日電／據光明日報報導，偵探推理小說、言情小說與武俠小說可以說是紙質圖書時代最重要的幾種通俗文學類型。而進入網絡文學時代之後，言情小說除了原本的都市、校園等傳統題材之外，還衍生出重生、穿越等一系列細分類型；武俠小說則“升級”為修真、仙俠、玄幻等更加豐富的文學想象；相比之下，偵探推理小說似乎顯得有些沒落，其不僅遠不能和修仙、言情等網絡小說大類相比肩，甚至一度成了網絡文學中的“失蹤者”。比如以“起點中文網”為例，目前網站中小說分類設計為“男生—懸疑—偵探推理”三個層級，“偵探推理”沒有在第二層出現。即使讀者進入“懸疑”的第二層或者“偵探推理”的第三層目錄，排在“人氣榜”最前列的作品也大多是強調營造驚悚的氛圍，並非我們傳統意義上所說的偵探推理小說。



傳統偵探推理小說在“觸網”之後所表現出來的“水土不服”現象，正如青年學者江秀廷在《中國網絡偵探小說的寫作困境與出路》一文中所指出，其中存在著“起點模式”與偵探推理小說類型自身的不兼容問題。具體而言，2003年“起點中文網”建立了“VIP付費閱讀制度”，為網絡文學走向市場化和商業營利探索了一種成功的發展模式。這種“起點模式”背後隱藏的網絡文學“爽文”閱讀機制，促使產生了無限延宕的超長篇文本形式。而這一文本形式與傳統偵探推理小說自身要求的線索鋪設、邏輯嚴密等類型特徵，存在著某種內在的矛盾性。



說“起點模式”與偵探推理小說類型不兼容，並不等於說網絡文學時代就沒有重要的偵探推理類作品產生。相反，21世紀以來中國第一批成功走向類型化與市場化的偵探推理小說，恰恰是產生於互聯網。2001年4月，“天涯論壇”上的“蓮蓬鬼話”副版，既是整個天涯論壇中最為著名的版塊，同時也是21世紀之初中國網絡懸疑小說的發源地。比如從天下霸唱的《鬼吹燈》（2006年）到老家閣樓、莊秦等懸疑恐怖小說家的作品，最初都是從“蓮蓬鬼話”版塊起家。而同一時期能夠和這些懸疑恐怖小說在“天涯論壇·蓮蓬鬼話”上一較高下的，就是以雷米的“心理罪”系列、周浩輝的“死亡通知單”系列、秦明的“法醫秦明”系列和紫金陳的“高智商犯罪”系列為代表的“初代網絡偵探推理小說”。這些小說不僅以懸疑的情節和精彩的推理吸引了大批忠實讀者，小說中的方木、羅飛、秦明等偵探角色也都成為流傳度頗高的文學人物形象。而這些偵探推理小說的形式，或者為“短篇連作”（比如“法醫秦明”系列），或者為字數在10萬至20萬字的“小長篇”作品（比如“心理罪”系列）。從這個意義上來看，這些“初代網絡偵探推理小說”基本上可以被視為是將傳統紙媒時代的偵探推理小說作品“貼”到網上，並借助論壇、貼吧等早期互聯網媒介的便利而迅速找到了自己的讀者群體。



當這批“初代網絡偵探推理小說”作家及其系列作品成名之後，絕大多數很快就選擇回歸到傳統紙媒出版的發展道路之中，而非在網上繼續創作。根本原因在於當時的論壇、貼吧並沒有能夠產生明晰且穩定的類型小說營利模式，同時還涉及小說版權保護的難題。而回到實體書出版模式的偵探推理小說，借助此前在網上聚攏的讀者人氣，加之傳統圖書市場相對更加完善的著作權保護機制，以及刑偵推理劇等影視改編而獲得了更大範圍傳播。比如網劇《心理罪》《法醫秦明》《暗黑者》《餘罪》《無證之罪》等，大多是根據這些“初代網絡偵探推理小說”改編而成，並構成了新世紀以來中國網絡刑偵推理劇的第一波拍攝與收視熱潮。