北京協和醫院分娩鎮痛率超80%

2024年12月23日，一名曾經做過腰椎間盤手術的孕婦到產前麻醉門診咨詢分娩鎮痛（圖源：中國青年報） 中評社北京2月15日電／據中國青年報報導，2024年，北京協和醫院的椎管內分娩鎮痛率（以下簡稱“分娩鎮痛率”）已經達到了84%，基本上和婦產科專科醫院持平。從2019年的50%到2024年的84%，6年來，北京協和醫院累計為6500多名產婦提供了分娩鎮痛服務，讓她們免受劇烈疼痛。如今，這所醫院的產房已經很少能聽到產婦因劇痛而發出的叫喊。



分娩鎮痛率快速提升的背後，是一支高效率、高質量運行的麻醉醫生隊伍。“衹有小手術，沒有小麻醉。”北京協和醫院麻醉科副主任醫師張砡這樣描述麻醉工作的特殊性，“麻醉的實施與復甦都伴隨著風險，就像飛機起飛降落所面臨的危險一樣，不會因為航線的長短有所增減”。作為一名有分娩經歷的女性，張砡明白分娩到底有多痛，所以也希望可以通過自己的專業來為他人緩解這份痛。



2018年，全國兩會期間，全國政協委員、北京協和醫學院麻醉學系主任黃宇光提交了一份關於增加分娩鎮痛供給的提案。2018年年底，國家衛生健康委從全國範圍內確認了912家試點分娩鎮痛的醫院，這項惠及孕產婦的醫療技術開始在全國範圍內推廣。北京協和醫院在首批試點醫院中。



成立婦產科麻醉亞專業組，24小時待命



制約分娩鎮痛普及的並不是技術難度，而是麻醉醫生的人員數量。在912家醫院試點之前，我國分娩鎮痛的普及率衹有10%。產婦的生產時間是不可控的，有不少產婦是凌晨開始“發動”，這就需要值班的麻醉醫生24小時隨叫隨到。但值班的麻醉醫生經常忙於急診手術，人力不足時根本無暇顧及分娩鎮痛。



2019年，北京協和醫院麻醉科成立了婦產科麻醉亞專業組，將分娩鎮痛納入科室績效考核，調動業務骨幹，設立分娩鎮痛專崗，實現24小時為產婦提供分娩鎮痛醫療服務。專業組主動參與產科的交班工作，及時瞭解當天的產婦情況。張砡是婦產科麻醉亞專業組的組長，她參與了專業組成立的各種準備和協調工作。