2月下半月全國空氣質量預報會商結果發布

中評社北京2月15日電／據央視網消息，2025年2月15日，中國環境監測總站聯合中央氣象台、國家大氣污染防治攻關聯合中心、東北、華南、西南、西北、長三角區域空氣質量預測預報中心和北京市生態環境監測中心，開展2月下半月（2月16日—28日）全國空氣質量預報會商。



2月下半月，京津冀及周邊區域北部、長三角南部、東北、華南及西南區域空氣質量以優良為主，局地部分時段可能出現輕度污染，其他地區以良至輕度污染為主。其中，京津冀及周邊區域中南部、長三角中北部、陝西關中中西部、山西中東部部分時段可能出現中度污染。受沙塵天氣影響，天山北坡城市群、新疆東部及南部城市可能出現中至重度污染。



京津冀及周邊區域：2月下半月，前中期受間歇性冷空氣影響，區域擴散條件較好，後期冷空氣影響減弱，部分地區可能出現輕至中度污染過程。其中，16日，受冷空氣影響，地面系統性偏北風，區域中北部空氣質量以優良為主，受上游傳輸影響，河南大部以良至輕度污染為主；17—18日，區域中北部受偏東和偏北風影響，南部以偏南風為主，擴散條件轉差，北部以良為主，中南部以良至輕度污染為主；19—22日，受高壓前部持續影響，區域擴散條件相對較好，整體以優良為主，局地輕度污染；23日，地面轉南風控制，區域北部和東部以優良為主，中南部以良至輕度污染為主；24—28日，區域氣溫逐步回升，擴散條件轉差，區域北部空氣質量以良為主，局地輕度污染，區域中南部以良至輕度污染為主，局地中度污染。首要污染物主要為PM2.5和PM10。



北京市：2月下半月，前期冷空氣活動較為頻繁，擴散條件總體較有利，空氣質量以優良為主，後期地面以低壓為主，氣溫回升，擴散條件轉不利，27—28日可能出現污染過程。其中，16—17日，受新一輪冷空氣影響，擴散條件整體有利，空氣質量以優為主；18—20日，冷空氣間歇期，北轉南風，擴散條件轉一般，空氣質量優良；21—22日，受北部高壓影響，擴散條件改善，空氣質量為優；23—24日，受高壓影響，空氣質量優良；25—28日，地面以低壓為主，氣溫回升，擴散條件轉不利，27—28日可能出現污染過程。首要污染物主要為PM2.5。



長三角區域：2月下半月，前期受弱冷空氣影響，可能出現一次區域污染過程，中期受高壓底後部影響，擴散條件較好，後期受低壓槽轉冷空氣影響，可能出現一次區域污染過程。其中，16—17日，受高壓前部轉高壓底後部影響，區域空氣質量整體為良至輕度污染；18—21日，受高壓底後部影響，區域中南部有降水，擴散條件較好，整體以良為主，北部局地為輕度污染；22—23日，區域擴散條件轉差，中北部為良至輕度污染，局地為中度污染，南部為優良；24—25日，受高壓後部影響，擴散條件較好，區域整體以良為主，內陸局地為輕度污染；26—27日，受低壓槽影響，擴散條件一般，區域中北部為良至輕度污染，南部為優良；28日，受弱冷空氣及傳輸影響，區域整體為良至輕度污染，內陸局地為中度污染。首要污染物為PM2.5、PM10或NO2。