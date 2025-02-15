真實城市在網絡小說中凸顯

網絡小說《小巷人家》展現蘇州小巷人家的溫情生活（圖源：中國青年報） 中評社北京2月15日電／據中國青年報報導，中國網絡文學的發展與中國城市化進程緊密相連。中國網絡文學成長於中國城市化速度最快的時期，隨著高樓大廈拔地而起，網絡文學如同一條蜿蜒曲折的數字河流，悄然成為連接城鄉社會、跨越時空阻隔的文化橋梁，流淌進每一個渴望故事的心靈深處。



與此同時，網絡文學對中國過去幾十年間高速城市化進程，作了富有文學想象力的呈現和展演。從網絡文學創作來看，絕大多數將故事時代定義為“現代”的網絡小說，都傾向於選擇以城市作為故事發生的背景。過去，網絡小說書寫城市的特徵之一，在於以首字母代號的方式（如“S城”“N城”）指稱城市，以便營造與現實有“距離感”的想象空間。但近來越來越多的小說開始跳出對城市的“虛焦”書寫，選擇讓現實中的真實城市在網絡故事中現身，而一旦城市以其真實名稱在小說中出現，便意味著網絡文學開始將現實中的城市視作具象刻畫的對象，城市自身的文化特質成為小說敘事加以著力表現的內容。



網絡文學參與“思考城市”的優勢，在於其慣於使用“平視”的方式，去觀察和描述一座座人們生活其間的城市。不同於描摹“廣普城市”（空間布局和功能高密度的城市）和宏大建築景觀的鳥瞰視角，網絡文學在不自覺的狀態下，以貼近城市地表的“觀看”眼光，展現當代中國城市內在豐富多樣的文化形態。這種“觀看”方式至少在兩個維度上使網絡文學拓展了城市書寫的深度和廣度：既能從微觀層面刻畫城市中存在著的各種有機“小世界”，也能透過講述城市與人的關係敘事，從宏觀角度展現城市發展背後的“大歷史”。



尋覓帶有“市井煙火氣”的日常視角與地方風情



在網絡小說中登場的絕大多數中國城市，通常都是集現代化城市景觀與地域文化景觀於一體的複合體。圍繞城市的雙重書寫，網絡作家將小說中出現的當代中國城市轉變為展演“現代”與“地方”有機辯證的場所，進而在這種辯證的文化關係中，富有創造力地嘗試為現代化中國城市尋覓帶有“市井煙火氣”的日常視角與地方風情。



這方面的典型是一批以當代廣州為背景的作品。借用網絡小說《花都不熱氣》中的說法，廣州是一座“珠江新城高樓林立，老到的老廣味卻藏在舊區的街巷之中”的城市，而包括這部小說在內，由作者“瑞曲有銀票”創作的“廣府三部曲”，就是一組嘗試從“高樓林立”的現代城市中，持續挖掘、尋覓並重塑廣州“市井煙火氣”的作品。無獨有偶，在相當一批以當代廣州為敘事背景的網絡小說中，廣州都被塑造成一個現代與傳統有機結合的城市，這裡既是為個體造夢的一線城市，同時又很有煙火氣。