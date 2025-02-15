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《哪吒2》成功進入全球影史票房TOP12
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2025-02-15 17:10:10
中評社北京2月15日電／據新華網報導，據網絡平台數據（燈塔專業版），《哪吒之魔童鬧海》總票房（含點映及預售）已超110億元，超過《速度與激情7》（109.88億），成功進入全球影史票房TOP12。
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