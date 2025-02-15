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十餘種候鳥飛抵河北衡水湖　拉開遷徙序幕
http://www.CRNTT.com   2025-02-15 17:11:35


　　中評社北京2月15日電／據新華社報導，隨著氣溫回暖，近日已有十餘種候鳥陸續飛抵“京津冀最美濕地”河北衡水湖，拉開今春遷徙序幕。在衡水湖越冬的數萬只候鳥，與新來候鳥一起構成萬鳥翔集景觀。

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