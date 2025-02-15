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內蒙古烏蘭察布交通事故已致3死1傷
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2025-02-15 17:12:22
中評社北京2月15日電／據新華社報導，記者15日從內蒙古自治區烏蘭察布市消防救援、應急管理等部門獲悉，2月14日，四子王旗境內發生一起交通事故，目前已致3人死亡，1人受傷。
據介紹，2月14日17時20分許，在四子王旗境內的省道314線上，一輛重型半掛車與一輛小型普通客車相撞，造成人員傷亡。傷員已被緊急送往醫院救治。
記者瞭解到，烏蘭察布市有關部門已啟動事故善後工作，事故詳細原因正在調查中。
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