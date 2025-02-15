首個“空地協同”智慧物流中心在深圳啟用

在豐翼寶安低空智慧物流運營中心，無人機停在起降區（圖源：新華社） 中評社北京2月15日電／據新華社報導，14日，在深圳市寶安區新安街道，隨著一架搭載著10公斤快件的白色復合翼無人機快速升空，飛向西北方向，豐翼寶安低空智慧物流運營中心正式啟用。該中心結合了傳統物流成熟的快遞處理能力和低空物流高效的運輸能力，為智慧城市運行提供綜合服務。



記者從深圳市寶安區獲悉，這是全國首個“空地協同”智慧物流運營中心，通過傳統物流與低空物流在同一場地融合運營的方式提高物流時效。



記者在現場看到，運營中心主體為二層鋼結構建築，樓頂是無人機起降場，二層為無人機指揮調度中心、智慧城市服務中心所在地，一層則是快遞速運智慧網點。此外，園區內還規劃了無人機起降區、無人車接駁區、車輛接駁區停放區等功能區域。



運營中心內不時能聽到旋翼的嗡嗡聲，多款不同航程、不同載重的無人機正有序融合運營，以滿足近中遠不同配送範圍的需求。無人機指揮調度中心作為運營中心的“大腦”，可以實時監控飛行架次、飛行時長、載重量等數據，也可以供工作人員查看各起降點實時視頻並監測無人機飛行狀態。



豐翼無人機政務總監陳孝輝告訴記者，該中心設置了多種無人機接駁方式，系統根據不同的派件地址進行規劃，大部分快件通過無人機送抵中心後由順豐速運網點進行分揀處理後配送，一部分快件通過自動化的“無人機＋無人車”接駁櫃由無人車運輸到網點配送，還有一部分快件由無人機送到可以寄存快件的自動接駁櫃，由用戶自行取件。



“未來，隨著無人機接駁櫃建設的推進及樓宇機器人的規模化應用，將有望實現快件全流程無人配送。”陳孝輝說：“目前該中心的快件還需要深圳其他站點轉運，而隨著運營模式的優化和技術的提升，寶安區的快遞可以通過無人機直飛珠海、中山、東莞等城市，構建大灣區2小時物流圈。”