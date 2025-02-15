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师生14人60余年接力振兴山乡教育
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2025-02-15 17:13:27
上寨小學得到了社會各界的幫助，教育條件得到明顯提升（圖源：新華社）
中評社北京2月15日電／据央视新闻报导，贵州省松桃苗族自治县寨英镇上寨完小是一所由祖祠改建的学校，当地人重视教育发展，在该校恢复教育至今已经有60余年，上寨完小共有14名师生薪火相传接力家乡教育，该校毕业生也通过各种渠道支持学校建设，为学校的发展添砖加瓦，目前上寨小学得到了社会各界的帮助，教育条件得到明显提升。
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