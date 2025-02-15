《個人信息保護合規審計管理辦法》公布

中評社北京2月15日電／據人民網報導，記者從國家互聯網信息辦公室獲悉：近日，國家網信辦公布《個人信息保護合規審計管理辦法》（以下簡稱《辦法》），自2025年5月1日起施行。



國家網信辦有關負責人表示，《中華人民共和國個人信息保護法》《網絡數據安全管理條例》對個人信息處理者開展個人信息保護合規審計作了規定；國家網信辦制定出台《辦法》，對合規審計活動的開展、合規審計機構的選擇、合規審計的頻次、個人信息處理者和專業機構在合規審計中的義務等作出細化規定，旨在為個人信息處理者開展個人信息保護合規審計提供系統性、針對性、可操作性的規範，提升個人信息處理活動合法合規水平，保護個人信息權益。



《辦法》明確了個人信息處理者開展合規審計的兩種情形。一是個人信息處理者自行開展合規審計的，應當由個人信息處理者內部機構或者委托專業機構定期對其處理個人信息遵守法律、行政法規的情況進行合規審計。處理超過1000萬人個人信息的個人信息處理者，應當每兩年至少開展一次個人信息保護合規審計。二是履行個人信息保護職責的部門發現個人信息處理活動存在較大風險、可能侵害眾多個人的權益或者發生個人信息安全事件的，可以要求個人信息處理者委托專業機構對個人信息處理活動進行合規審計。