2024年國際收支保持基本平衡

中評社北京2月15日電／據人民網報導，國家外匯管理局14日公布了2024年四季度及全年國際收支平衡表初步數據。數據顯示，2024年，我國國際收支繼續保持基本平衡，其中，經常賬戶順差4220億美元，與同期國內生產總值（GDP）之比為2.2%，處於合理均衡區間。與此同時，2024年，我國經常賬戶順差與非儲備性質金融賬戶逆差自主平衡，雙向跨境資本流動總體有序。



貨物貿易順差規模創歷史新高。數據顯示，2024年，我國國際收支口徑的貨物貿易順差7679億美元，較2023年增長29%。其中，貨物貿易出口34091億美元，增長7%；進口26412億美元，增長2%。



“2024年，我國進出口產品結構繼續優化升級，對外貿易高質量發展，貨物貿易順差擴大並推動經常賬戶順差增長。”國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌說。



同時，服務貿易逆差小幅增長。數據顯示，2024年，服務貿易逆差2288億美元，較2023年增長10%。



“境外個人來華和境內個人出境旅行增長較快，帶動旅行收入和支出分別增長61%和27%。”李斌表示，生產性服務貿易也保持較快增長，其中電信、計算機和信息服務順差248億美元，咨詢、廣告等其他商業服務順差415億美元，分別增長29%和9%。



談及2024年我國雙向跨境投資的特點，李斌認為，國際收支平衡表初步數據顯示，2024年，我國經常賬戶順差與非儲備性質金融賬戶逆差自主平衡，雙向跨境資本流動總體有序。



境內主體合理配置境外資產。“經常賬戶順差形成資金淨流入，從國際收支上看，主要對應於境內主體對外投資的相應增長。”李斌說，近年來我國企業在全球產業鏈布局加快，帶動2024年我國對外股權性質直接投資淨增加1302億美元，對外股票和債券投資也有所增長，對外資產和淨資產規模穩步上升。



來華直接投資保持淨流入。數據顯示，2024年，在來華股權性質直接投資中，新增資本金流入908億美元，其中四季度流入規模較前三個季度明顯增長。“考慮到境外融資成本相對較高、境內融資便利度上升等因素，部分外商投資企業傾向於增加本地融資、減少或償還境外貸款，來華債務性質直接投資呈現階段性淨流出。”李斌說。