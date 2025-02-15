王毅會見西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯

中評社北京2月15日電／據新華社報導，當地時間2月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯。



王毅說，中國同西班牙關係發展亮點紛呈，兩國領導人保持密切互動，新能源合作大項目取得重要進展，經貿投資合作迎來新的機遇。今年是中西全面戰略夥伴關係建立20周年，也是中歐建交50周年，中方願同西班牙一道，落實好兩國領導人重要共識，推動中西關係發展取得更多可視性成果，更好助力兩國經濟民生，也為中歐關係發展注入更多穩定性。中方歡迎更多西班牙企業深耕中國市場，分享中國超大規模市場機遇和經濟轉型發展紅利，共同打造數字經濟、人工智能等新的合作增長點。



王毅表示，中國同西班牙在國際事務中保持良好溝通協調。當前國際局勢變亂交織，世界面臨重回“叢林法則”風險，中西要共同踐行多邊主義，推動國際關係民主化，凝聚廣泛國際共識，攜手推進平等有序的多極化。



阿爾瓦雷斯表示，去年是西中關係的大年，兩國領導人舉行歷史性會晤，經貿、文化、旅遊等各領域務實合作取得重要成果。西班牙願同中方一道，加強高層交往，拓展互利共贏合作，推動西中關係不斷邁上新台階。中國是有著重要影響的全球性大國，在維護世界和平、應對氣候變化等重大國際議程上發揮著不可或缺的引領作用。西班牙支持多邊主義，願同中方加強合作，維護聯合國權威，加快推進聯合國2030可持續發展議程。



雙方還就共同關心的問題交換了看法。