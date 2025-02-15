“新春第一會”點燃科技創新“強引擎”

中評社北京2月15日電／據人民網報導，節後伊始，各地政府紛紛召開“新春第一會”，搶抓“開門紅”。科技創新，成為會上的高頻詞。



多地將科技創新“置頂”



去年底舉行的中央經濟工作會議提出，“以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系”。在今年“新春第一會”上，多地將科技創新“置頂”。



2月5日，春節後第一個工作日，安徽召開科技創新引領新質生產力發展大會，主題直切“科技創新”。



這是安徽連續第四年召開“新春第一會”。不同於往年聚焦“一改兩為”（改進工作作風、為民辦實事、為企優環境），今年的主題變化，亮出了安徽緊扣發展大勢，把科技創新“擺在首位”的鮮明姿態。



科技創新正在從地方經濟的“關鍵變量”轉化為高質量發展的“最大增量”。



山東“新春第一會”聚焦“抓改革創新促高質量發展”，提出加力推動科技創新、產業創新、體制機制創新。



湖北武漢已連續五年召開科技創新大會。從2021年武漢發布科技創新十大行動，到2022年獲批建設具有全國影響力的科技創新中心，2025年則提出要從科技創新“中心”到“高地”邁進。



此外，江蘇鹽城聚焦科技與產業創新融合發展；四川綿陽提出發揮中國科技城優勢加快建成省域經濟副中心。