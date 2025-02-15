山西大同築牢拒腐防變思想防線

中評社北京2月15日電／據中國紀檢監察網網站消息，不久前，山西省大同市委召開全市領導幹部警示教育大會，現場組織觀看了由市紀委監委拍攝的警示教育片。該片以2024年該市查處的違紀違法典型案例為素材，涉及農村集體“三資”、醫療醫保等民生重點領域，深刻總結違紀違法案件教訓啟示。



大同市紀委監委通過組織參觀黨紀教育基地、召開警示教育會、開展紀律教育宣講、通報典型案例等形式，持續推動黨員幹部多形式接受警示教育，構建起多層次、立體化、全方位的警示教育體系。以“現場教育＋會議警示＋自選動作”相結合的方式，抓早抓小、防微杜漸，為全市黨員幹部打好“預防針”，增強免疫力，形成遵規守紀的思想自覺。



“我們把做實警示教育作為鏟除腐敗滋生土壤和條件的重要一環，堅持利用查處的典型案件資源，梳理同類案件背後的深層次問題，扎實開展警示教育，編印警示教育材料，持續用身邊事警示教育身邊人。”該市紀委監委有關負責同志說。



堅持“全周期管理”，大同市紀委監委印發深入開展警示教育的通知，推動全市各級黨委（黨組）緊盯“關鍵少數”、重要崗位以及國資國企、醫療醫保、交通運輸等權力集中、資金密集、資源富集領域，分層分類組織黨員幹部觀看警示教育片，深化以案促改促治，推動紀律規矩入腦入心。



同時，該市紀委監委持續拓展家庭家教家風建設模式，通過組織幹部家屬共同聆聽專題授課、參觀警示教育基地等形式，築牢拒腐防變家庭防線。