甘肅深化紀檢監察幹部隊伍建設

中評社北京2月15日電／據中央紀委國家監委網站消息，不久前，甘肅省紀委監委在甘肅會寧幹部學院舉辦加強黨的紀律建設專題研討班，為來自全省各地的128名紀檢監察幹部“充電蓄能”。



甘肅省紀委監委始終將幹部隊伍建設擺在重要位置，通過做實教育培訓、錘煉過硬作風，著力鍛造一支高素質專業化的紀檢監察幹部隊伍。以具體業務為專題舉辦培訓是該省紀委監委提升幹部業務能力的重要舉措，2024年以來，該省各級紀檢監察機關緊跟正風肅紀反腐新形勢新要求，共舉辦各類培訓班400期，培訓3.7萬餘人次。



“我們注重統籌上級調訓和自辦培訓、線上培訓與線下培訓、面上培訓和專題培訓，實現了培訓的多渠道、高質量、全覆蓋。”甘肅省紀委監委有關負責同志介紹。



甘肅省紀委監委聚焦提升紀檢監察幹部政治素質和業務能力，強化全員培訓和實踐歷練，精準制定培訓計劃。針對基層師資力量不足、培訓能力不強等實際問題，該省紀委監委堅持培訓資源向基層傾斜、持續送課到一線的做法，協調省紀委監委領導班子成員、部門負責同志和業務骨幹，為33家各級各類紀檢監察機構專題授課。



甘肅省各級紀檢監察機關通過專題解讀、座談交流、集中研討、考試測評、現場觀摩等形式，持續補短板強本領。定西市紀委監委通過組織案件復盤會、經驗交流會等方式，復盤梳理案件得失，汲取經驗教訓，提升審查調查水平。蘭州市七裡河區紀委監委充分發揮業務骨幹“傳幫帶”作用，通過以老帶新、以幹代訓、專案練兵、“一案一講評”活動等，幫助年輕幹部快速全面掌握業務知識。



持續強化制度約束，甘肅省紀委監委法規室會同幹部監督室對全省各級紀檢監察機關貫徹執行制度情況開展專題調研檢查，全面掌握評估紀檢監察重點法規制度執行情況。堅持以“提質效、促落實、樹形象”為目標，持續加強機關作風建設，營造正氣充盈、心齊勁足的幹事環境。該省紀委監委堅持集中性教育和常態化教育相結合，將紀律教育抓在經常、融入日常。突出年輕紀檢監察幹部這個重點，通過廉政黨課教育、紀法理論學習、經常性談心談話、警示教育、座談交流等，錘煉堅強黨性，鍛造過硬作風。



“下一步，我們持續加強紀檢監察幹部隊伍建設，以嚴管強約束，以嚴懲強震懾，以厚愛暖人心，加強日常管理監督，堅決清除害群之馬，以更高標準、更嚴要求，打造忠誠乾淨擔當、敢於善於鬥爭的紀檢監察鐵軍。”甘肅省紀委監委有關負責同志表示。