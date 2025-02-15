緊盯涉農資金發放　嚴防“跑冒滴漏”

中評社北京2月15日電／據中央紀委國家監委網站消息，正值春耕備耕關鍵時期，各級紀檢監察機關立足職能職責，加大對惠農政策落實、農資保障供應等情況的監督檢查力度，推動壓實主管部門責任，為全年糧食生產開好局、起好步提供保障。



春耕關鍵在良種，雲南省硯山縣紀委監委督促相關職能部門成立3個專項督查組，對全縣56家種子經銷點的經營許可、備案登記、銷售流向進行核查，現場督促整改台賬不規範等問題12個。



為了保護田間作物免受病蟲害威脅，多地免費向廣大農民發放農藥和化肥。“我們曾查處過免費化肥‘搭車銷售’問題，即免費領取測土配方肥的前提是必須購買其他指定化肥。因此今年舉一反三，對免費蟲藥的發放也開展了監督。”四川省簡陽市紀委監委黨風政風監督室主任劉長偉介紹，市紀委監委對蟲藥發放過程進行蹲點監督，確保蟲藥免費、足量發放至群眾手中，嚴防“搭車銷售”等行為。同時，採取實地勘探、數據比對等方式，隨機抽查核實作物種類、面積，杜絕漏報、瞞報、虛報現象。



平度市是山東省糧食產業大市，主產小麥和玉米。開春以來，平度市紀委監委督促市農業農村局加強對農資市場調研監督，針對收集到的農民專業知識不足、農機技術掌握不熟練等問題，平度市紀委監委跟進督促相關職能部門組織技術人員開展農機安全生產、維護保養知識宣傳。截至目前，該市已培訓農機手600餘人次。



“稻穀補貼種植面積有多少？補貼標準是什麼？有沒有全額發放到位？相關部門對這些發放情況公示了嗎？”立春過後，江蘇省溧陽市紀委監委工作人員來到該市天目湖綠萃特色農產品專業合作社，向合作社負責人詳細瞭解稻穀補貼發放的相關情況。



惠農補貼關係農民切身利益，一分一厘馬虎不得。據統計，近三年來，溧陽市紀檢監察機關查處涉農補貼領域違紀違法問題29起，給予黨紀政務處分60人。今年1月，該市紀委監委督促市農業農村、財政部門聯合印發《關於進一步規範和加強財政涉農補貼資金發放管理的通知》，健全公示公開、聯合督查等常態長效機制，讓涉農補貼資金在陽光下運行。



為精準掌握涉農資金發放情況，安徽省阜陽市潁泉區紀委監委發揮“室組地”聯動優勢，督促有關部門履行主體責任，通過比對補貼對象的身份信息、補貼標準、發放金額等關鍵數據，對涉農資金的申請、審核、撥付等環節進行全面檢查，嚴防補助資金被截留挪用、虛報冒領、滯留延壓等問題。今年以來，已核查涉農資金發放情況2批次，涉及資金6000餘萬元。