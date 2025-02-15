河南集中評查紀檢監察建議書

中評社北京2月15日電／據中央紀委國家監委網站消息，近日，河南省開封市順河回族區紀委監委組織召開紀檢監察建議評查工作整改推進會，圍繞此前河南省紀委監委評查反饋的“跟蹤督辦回訪機制不健全”等問題，現場復盤紀檢監察建議書制發、督辦、反饋和回訪監督全過程，查找問題症結，明確整改方向。



去年9月至11月，河南省紀委監委集中利用3個月時間，對全省紀檢監察機關2024年以來制發的紀檢監察建議書進行集中評查、實地抽查。共評查紀檢監察建議書9956份、整改報告9790份，實地抽查487份，發現建議質量不高、跟蹤督辦不到位等5類問題，督促各級紀檢監察機關做好整改，著力提升紀檢監察建議工作質效。



據介紹，去年9月，河南省紀委監委要求省市縣三級紀檢監察機關全面收集制發的紀檢監察建議書和審批手續、送達回執、整改落實報告等相關材料，逐件編號整理，做到“一書一册”。同時，遵循“地域迴避、任務均衡”原則，從省市兩級紀委監委及派駐機構抽調30名業務骨幹，組成5個評查組，集中力量開展評查。



“評查組圍繞適用情形、建議質量、文書格式、審批權限、跟蹤督辦、異議復核等6類24項評查標準逐一評查，針對疑難複雜問題，每日集中會商研究。”河南省紀委監委法規室有關負責同志介紹。



結合集中評查問題分析情況，河南省紀委監委選擇問題數量較多、建議書質量不高、被建議單位整改效果不到位等問題突出的3個省轄市、6個縣（市、區）紀委監委及派駐機構作為實地抽查對象。在進一步核實問題的基礎上，圍繞如何最大化發揮紀檢監察建議的效果，同建議書承辦部門、核文部門、分管領導、主要負責同志等開展一對一、面對面訪談，探討交流問題根源、聽取對策建議。



針對評查發現的突出問題，河南省紀委監委向各級紀檢監察機關逐一反饋意見及問題清單，督促做好整改。同時，全面總結全省各級紀檢監察機關存在的共性問題及原因，於去年12月形成工作通報並發至縣級紀檢監察機關，督促各級各部門對照檢查、舉一反三。



“下一步，我們將強化學習培訓、質量管控、建章立制、跟蹤督辦，在敢用、會用、善用紀檢監察建議上下功夫，在用好、用准、用到位紀檢監察建議上見效果，持續提升紀檢監察建議工作質效。”河南省紀委監委有關負責同志表示。