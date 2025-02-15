京津加速協同研發成果轉化

中評社北京2月15日電／據經濟日報報導，手臂平放，手心向下，幾秒鐘後，手背上出現幾條投影照射出的藍線和一個圓點……在伏羲九針智能科技（北京）有限公司（以下簡稱“伏羲九針”）展廳內，智能輸液機器人正在演示快速定位手背靜脈穿刺靶點。該公司總裁柳絮向記者介紹：“藍線顯示的是手背主要血管，圓點則代表了最佳穿刺點。”



作為最早一批入駐北京大興國際機場臨空經濟區（廊坊）的高端醫療器械企業，伏羲九針採用“紅外識別＋超聲引導＋力感應隨動”穿刺技術，成功研製出“智能輸液機器人”。研發過程中，多位北京醫療和護理專家深度參與，與人工智能、機械、材料、大數據等多學科交叉人員全程聯合研發攻關。



目前，伏羲九針在該臨空經濟區建立了5000餘平方米的研發中心、生產基地和醫療器械潔淨車間，進行產品的生產與產業化推廣。“現初步形成了北京與廊坊兩地協同研發與生產布局。我們將進一步深化與京津冀科研機構、醫療機構、企業的合作，共同開展關鍵技術攻關和產品研發。”柳絮說，將以“智能輸液機器人”項目為龍頭，吸引京津冀傳感器製造、軟件開發、醫療器械生產等上下游產業落地。



伏羲九針所在的北京大興國際機場臨空經濟區（廊坊）位於北京市大興區與河北省廊坊市交界處，距北京中心城區46公里，距天津中心城區80公里，距雄安新區55公里。自2019年啟動建設以來，該區抓住京津冀協同發展戰略機遇，聚焦現代商貿物流、生命健康、航空航天及高端裝備三條主產業鏈，主動對接京津、服務京津、融入京津，在政策與機制創新方面為企業發展提供支持，讓更多京津科技成果落地。



在星河動力商業火箭高精尖零部件研發製造基地項目施工現場，工人正進行鋼筋綁扎、鋼架吊裝等施工。“1號、2號廠房已完成主體結構施工，正推進圍護系統施工；3號辦公樓已完成結構封頂，正推進首層砌墻工作。”北京星河動力航天科技股份有限公司項目施工負責人辛彥武告訴記者，“北京大興國際機場臨空經濟區（廊坊）聚集了一批航空航天及高端裝備製造企業，基地在產業鏈、供應鏈配套上能與北京總部形成聯動、互為支撐。”



為更好地用好京津資源優勢，該臨空經濟區針對科技型企業制定系列優惠政策，對專精特新、國家高新技術、獨角獸等企業及其開展的科創項目進行優選，根據企業的初創期、成長期、成熟期等分別給予針對性支持，覆蓋培育扶持、服務平台、上市支持、人才引進等方面，引導鼓勵企業聚焦核心技術攻關，加速科技成果落地轉化、產業化。



2024年，該臨空經濟區吸納京津技術合同成交額33.8億元，同比增長49.6%；疏解北京非首都功能項目33個，總投資177.85億元。“我們將繼續圍繞承接非首都功能疏解，在承接產業轉移領域開展全方位對接，並主動與京津優質企業雙向交流，為企業提供相互支撐、協同發展的一體化服務，吸引更多京津項目落地投產。”北京大興國際機場臨空經濟區（廊坊）黨工委委員、管委會副主任王更表示。