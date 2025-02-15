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國羽晉級亞團賽四強 半決賽將對陣日本隊
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2025-02-15 16:40:34
中評社北京2月15日電／據央視新聞報導，14日，2025亞洲羽毛球混合團體錦標賽1／4決賽中，中國隊鏖戰5場，最終3－2戰勝中國香港隊。
其中，女單陳雨菲2－0輕鬆取勝，男單小將胡哲安2－1逆轉戰勝李卓耀，男雙組合陳旭君／黃荻頂住壓力，2－0拿下決勝場。半決賽中國隊將迎戰日本隊，後者3比0戰勝印度隊晉級四強。
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