密密運入走私車　做好“走佬”準備

上圖：渡口設有寫上“WELCOME TO KAREN STATE”（歡迎來到克倫邦）的招牌，即已到達克倫民族軍控制的範圍。下圖：在莫艾河對面，不斷有走私車運入妙瓦底為逃亡作準備。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月15日電／據大公網報導，妙瓦底電詐園區湧現“走佬潮”，“走佬車”紛紛運來，為逃亡作準備。詐騙園區與泰國的邊境一河之隔，中間的一條莫艾河，除了是運送“豬仔”的生死之河，更是運送物資的主要途徑。自從大公報記者前往當地採訪，直擊園區實況後，電詐園區起了翻天覆地變化，大公報記者重回舊地，連日在莫艾河旁邊觀察，目擊多輛車輛不斷由莫艾河泰國邊境的渡頭，源源不絕地運往緬甸妙瓦底詐騙園區內，似是為龐大的詐騙園區“走佬潮”作準備。



一月初，中國演員王星在泰國邊境城市湄索失蹤，而上址的對岸正是惡名昭彰的妙瓦底電詐集中營，由地方武裝克倫民族軍（Karen National Army）控制，一切的物資配給均由軍人操縱。近日大公報記者在該河的泰國邊境觀察，發現多輛車輛駛至河邊設置的簡陋碼頭，再駛上“載貨船”，船只由兩艘大木船合併再鋪上鐵板連接而成，面積闊大，一次可承載最少6、7輛私家車，透過“載貨船”不用五分鐘便可到達對岸妙瓦底，該處的渡口更寫上“WELCOME TO KAREN STATE”（歡迎來到克倫邦）字眼，即已到達克倫民族軍控制範圍，而在河的彼岸一早有多名園區人士等待著有關車輛前來，並將其駛往所屬園區，為“走佬”作好預備。