浙江著力建設新形態市集惠及重點群體

中評社北京2月15日電／據新華網報導，浙江省發展改革委、省農業農村廳等多部門聯合印發的《關於促進共富市集持續健康發展的指導意見》自2025年2月15日起正式施行，聚焦培育發展共富市集，著力建設具有“共富味”“融合味”“煙火味”的新形態市集。



在高質量發展建設共同富裕示範區的背景下，近年來浙江省各地在市集的基礎上融入“共富”元素，通過為低收入群眾和靈活就業人員等群體減免攤位費、帶動村（居）民家門口就業等方式助力共同富裕。



指導意見指出，要在傳統市集發展基礎上，更加注重帶動重點群體就業創業，更加注重融入傳統文化和公益便民服務，著力建設具有“共富味”“融合味”“煙火味”的新形態市集。鄉鎮（街道）要綜合考慮輻射範圍、人口密度、群眾需求等因素，科學做好市集的選址和時間安排，為共富市集提供相對固定的場所。簡化夜間經營市集准入，優化相關證照辦理流程手續。各地各部門要積極為共富市集提供“拎包入駐”的必要保障。



同時，積極引育市集運營主體，引導國有企業、強村公司等發揮優勢，結合主營業務，積極參與共富市集建設。探索整體運營、委托運營、聯合經營等經營模式，鼓勵市集引入專業公司、龍頭企業。探索“土特產＋市集”等模式創新，一體推進共富市集與“共富工坊”建設，積極支持工坊產品到市集銷售。



根據指導意見規定，各地要統籌整合資金支持，設立共富市集發展專項資金、將符合條件的市集納入相關支持範圍、提供創業支持等資金和政策措施。帶動重點群體就業，比如積極開發保潔保安、交通協管等公益性崗位幫助困難群眾“家門口”就業。鼓勵共富市集設置一定比例的愛心免租攤位、日租式攤位等各種公益性攤位，為低收入群眾、殘疾人、大學生農創客、靈活就業人員等重點群體提供低成本的創業就業平台。