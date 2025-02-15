“賣豬仔”：佘智江偽裝慈善家建電詐之城

中評社北京2月15日電／據大公網報導，緬甸妙瓦底的罪惡王國亞太城，其主腦佘智江自2012年被山東省煙台市法庭缺席定罪被通緝後一直在逃，其間他縱橫菲律賓、柬埔寨、緬甸，成為東南亞跨境網絡賭博大亨，經營非法跨境賭場、網絡賭博、色情、電詐、販毒、販賣人口等黑惡勾當。



佘智江更偽裝成慈善家及企業家，成立慈善基金會裝模作樣，但虛偽面紗最終被撕下，在2022年於泰國被捕，現等候遣返回國受審。



佘智江為了擴大他的犯罪王國，偽裝成慈善家及企業家洗白。2017年佘智江入籍柬埔寨並改名“佘倫凱”，他又先後用多個名字包括“唐倫凱”、Dylan She和Dylan Jiang等，將電詐、嫖、賭、毒的黑色產業所得款項，捐贈緬甸災區、修葺柬埔寨寺廟，甚至成立基金資助十數名菲律賓學生等。2018年1月佘智江捐款2000萬披索，在馬尼拉啟動“華夏慈善基金會”暨亞太水療開業揭幕禮，他以亞太國際控股集團董事會主席、中國僑商聯合會副會長、華夏慈善基金會創始會長等“銜頭”，聲稱在馬尼拉帕賽市開業的亞太養生水療館，客人每消費一張單，抽取十披索捐助貧困大學生。



用黑錢資助菲律賓學生



根據佘智江2017年在香港公司註冊申報泰國曼谷懷恭縣地址的“亞太國際控股集團”大樓，大門兩側掛上多個招牌，包括“華夏慈善基金會”、“亞太城智能家居科技有限公司”及“一帶一路中泰緬經濟走廊促進會”等諸多空殼公司。



資料顯示，2017年9月佘智江與控制妙瓦底的克倫邦地方武裝軍的一名將軍簽約，獲得水溝穀120平方公里的土地開發權，佘智江宣稱斥資150億美元，打造一座綜合性經濟開發區城市“亞太城”，佘在多個華僑招商大會上，訛稱所謂“中泰緬經濟走廊”是“一帶一路”的重點項目，招商引資。



佘智江做戲做全套，成立“一帶一路中泰緬經濟走廊促進會”，附屬“亞太國際控股集團”欺騙華商及媒體，並借此攀附政要，“賺”得十多個商會、協會的名譽主席、榮譽會長等虛銜，進行更多詐騙。