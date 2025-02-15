全國鐵路春運發送旅客突破4億人次

中評社北京2月15日電／據新華網報導，記者從中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱“國鐵集團”）獲悉，2月14日，全國鐵路發送旅客1359.6萬人次，自1月14日春運啟動以來累計發送旅客突破4億人次，達4.13億人次。2月15日，全國鐵路預計發送旅客1550萬人次，計劃加開旅客列車1145列。



元宵節後，務工人員返崗、學生返校等出行需求持續增長，鐵路春運客流再次攀升，迎來新一輪返程高峰。



從鐵路12306車票預售情況看，今日熱門出發城市主要有北京、成都、廣州、鄭州、武漢、重慶、上海、西安、杭州、南京；熱門到達城市主要有北京、廣州、上海、武漢、成都、鄭州、杭州、南京、深圳、西安；深圳至香港、南寧至廣州、重慶至廣州、武漢至廣州、貴港至廣州、香港至深圳、沈陽至北京、哈爾濱至北京、貴陽至廣州、長沙至武漢等區間客流較為集中。



從餘票情況看，2月15日至18日，北京往返天津，上海往返南京、蘇州、杭州，深圳往返香港，廣州往返深圳、珠海等區間餘票充足；北京往返上海，北京至呼和浩特，太原、石家莊、保定至北京，上海往返合肥、溫州、武漢，上海至徐州，廈門、金華至上海，廣州往返南寧，廣州至湛江、汕頭、長沙，大連至沈陽，哈爾濱往返齊齊哈爾，長春往返延邊，西安至成都、洛陽，成都往返重慶，深圳至贛州，武漢往返十堰，昆明往返大理等區間尚有餘票。



應對新一輪客流高峰，各地鐵路部門多措並舉，動態分析鐵路12306大數據，及時在熱門方向、時段和區間增加運力投放，加大站車服務保障力度。



如北京局集團公司加開沈陽、長春、呼和浩特、青島、石家莊等方向的旅客列車148列。鄭州局集團公司加開北京、上海、烏魯木齊等方向旅客列車188列，安排動車組列車重聯運行15列，在部分車站開設學校接車點，暢通學生旅客返校“最後一公里”。武漢局集團公司加開北京、上海、杭州、廣州、深圳等方向旅客列車192列，其中夜間高鐵23列，武漢、漢口、武昌等重點車站增設學生票務專窗，方便學生旅客快速完成優惠票資質核驗。上海局集團公司加開旅客列車299列，安排動車組列車重聯運行201列、普速列車加掛車輛97輛，阜陽北站開行元宵節後首趟務工專列，助力千餘名務工人員返滬復工。廣州局集團公司加開旅客列車310列，其中夜間高鐵89列。



鐵路部門提示，春運期間，部分車站和列車客流較大，請及時關注出行服務信息和天氣變化情況，預留充足時間進站乘車，嚴格按規定攜帶隨身物品，按照車票標注的車次、日期、區間、座號有序乘車，切勿“買短乘長”，共同維護良好出行環境。