李家超：善用“兩制”之利　推動灣區合作

左圖：行政長官李家超（右）昨日在禮賓府與澳門特別行政區行政長官岑浩輝會面。右圖：行政長官李家超（右）昨日在禮賓府與廣州市委書記郭永航會面。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月15日電／據大公網報導，國家主席習近平在慶祝澳門回歸祖國25周年大會的重要講話，為港澳未來發展指路引航。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍近日到大灣區調研，並主持召開座談會，先後聽取港澳特區官員介紹政府經濟工作的部署。調研考察傳遞出一系列重要信息。



“要牢記時不我待的緊迫性，抓緊時間和機會，用好‘一國兩制’的優勢，發揮好‘內聯外通’的功能，積極和主動與大灣區城市聯動合作，推動灣區一體化發展，更好融入國家發展大局。”香港特區政府行政長官李家超自哈爾濱返港後，馬不停蹄忙於“頭腦風暴”，繼前日同特區司局長開會提出七點指示後，昨日他接連與澳門特首岑浩輝及廣州市委書記郭永航會面，就深化兩地合作，共同建立粵港澳大灣區互利共贏的合作關係，推動粵港澳大灣區高質量發展交流意見。



去年12月就任澳門特別行政區（特區）行政長官的岑浩輝首次訪港。行政長官李家超昨日（14日）在禮賓府與岑浩輝會面。李家超在會面時提到，香港和澳門同為國家的特別行政區，同享“一國兩制”的獨特優勢，兩地情同兄弟，人文交流頻繁，經貿往來密切。他說，“一國兩制”是保持港澳長期繁榮穩定的好制度，香港會繼續和澳門共同堅守“一國”之本、善用“兩制”之利。香港和澳門同為粵港澳大灣區的中心城市，能夠優勢互補，共同參與和推動粵港澳大灣區建設，讓港澳兩地民眾享受經濟發展成果。



港澳情同兄弟 能夠優勢互補



李家超說，香港和澳門在經濟、跨境基建、旅遊和文化等領域一直緊密合作，港珠澳大橋更大大拉近兩地的距離，促進了港澳更緊密的交流和互通。香港特區政府一直大力支持港珠澳大橋跨境交通安排和措施，讓大橋發揮最大的經濟和運輸效益。此外，港澳兩地政府於去年7月合作推出的“港澳通關互用二維碼服務”，為兩地居民帶來更快捷、方便的出入境體驗，進一步便利兩地人民交流。



在推動旅遊業方面，李家超說，香港會與澳門攜手拓展港澳“聯線同游”市場，亦會與包括澳門在內的大灣區城市攜手打造面向區域及國際市場的大灣區旅遊品牌。李家超亦歡迎岑浩輝昨早到訪位於香港科學園的中藥創新研發中心，以及參觀香港故宮文化博物館的展覽，瞭解香港中醫藥科研和文化旅遊方面的發展。他期待未來與岑浩輝繼續就加強港澳兩地在各範疇的合作交流意見。