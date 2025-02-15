冰雪經濟“火力全開”

中評社北京2月15日電／據人民網報導，這個冬天，亞冬會很熱鬧，“爾濱”很“熱辣”。



春節期間，哈爾濱累計接待遊客1215.1萬人次，同比增長20.4%。



20.4%的增長數據背後，是驅動經濟蓬勃發展的強大動力。而191.5億元的旅遊消費總額，為“冰天雪地就是金山銀山”增添了有力注腳。



近些年，從“躲雪貓冬”到“借雪生金”，冰雪旅遊逐漸成為東北特色產業，冰雪經濟火熱升級、生機勃勃。



2024年11月，《關於以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的若干意見》印發，提出到2027年，冰雪經濟總規模達到1.2萬億元；到2030年，冰雪經濟總規模達到1.5萬億元。



發展冰雪經濟有何“冰法”？“小目標”如何達成？答案就在冰天雪地間。



“好環境，是發展冰雪旅遊的底氣。”生態環境部環境與經濟政策研究中心副主任俞海表示，冰雪地區的生態系統獨特且脆弱，保護好冰雪地區生態環境是發展冰雪經濟的應有之義，要站在人與自然和諧共生的高度謀發展。



“脫離冰雪地區生態環境保護搞冰雪經濟發展無異於竭澤而漁。”俞海認為，應全面落實主體功能區戰略，嚴格落實生態環境分區管控制度，注重加強區域合作和協同發展。通過優化滑雪場、冰雪度假小鎮服務配套設施等整體布局，強化冰雪地區生態環境源頭預防，分區分類加強生態系統保護。



俞海補充，推進冰雪場地設施建設和冰雪產業運營綠色化、低碳化，最大限度降低水資源和能源消耗，推廣使用綠色能源。把綠色環保理念融入人心，推行綠色交通餐飲住宿服務，激起公眾保護生態環境、崇尚綠色的行動自覺。