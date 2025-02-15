中評社北京2月15日電／據人民日報報導，14日，記者從位於貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣的貴州“村超”辦公室獲悉，在跟隨貴州省代表團參加於2月7日至13日在韓國舉行的“貴州魅力·韓國綻放”中韓文化交流周上，貴州“村超”品牌管理有限公司代表“村超”與韓國仁川達成合作意向，雙方將開展文化和體育方面的交流與合作。



隨團的“村超”國際交流顧問陳銳鋒介紹，在仁川期間，仁川體育會會長饒有興味地詢問了“村超”球員的職業狀況。貴州省代表團向對方介紹了“村超”的基本情況和發展前景，還邀請對方到“村超”訪問，對方愉快地接受了邀請，表示一定去“村超”現場看看。



之後，貴州“村超”品牌管理有限公司代表“村超”與仁川體育會和仁川足協達成合作意向，並互贈了隊服、隊旗等。三方將於兩周後正式簽署合作協議，在賽事舉辦、國際傳播、文化交流、貴州“村超”青少年足球培訓等領域開展深度合作。仁川方面答應於5月帶領一支社區球隊到“村超”球場踢友誼賽。



“能夠到韓國進行文化交流真的很高興！”隨團的三位“村超”球員李發雄、楊光俊迪、周仕權說，期待“村超”與仁川深入合作，期盼與仁川派出的球隊面對面互動。



“‘村超’一直致力於通過足球與文化連接世界！”榕江縣委書記徐勃表示，榕江將於2026年舉辦“一帶一路”“村超”友誼賽，計劃2028年舉辦“村超”世界杯，持續向世界講好中國故事、傳播中國文化。



作為一項草根球賽，自2023年出圈以來，“村超”一直備受關注，全平台綜合瀏覽量超900億次，吸引1669萬餘人次遊客前往觀賽，助推榕江實現旅遊綜合收入約190億元。



該賽事不僅引來英超“牽手”合作，還先後吸引法國、阿根廷、巴西等國外近30支球隊、超1100餘名球員來到榕江交流，並迎來巴西足壇名宿卡卡等球星到訪。