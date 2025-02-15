緬軍直搗亞太城　救出數千“豬仔”

中評社北京2月15日電／據大公網報導，在中國和東南亞國家聯手打擊下，緬甸妙瓦底電詐園區正在分崩離析。泰國對妙瓦底電詐園的“三斷”（斷網、斷電、斷油），以及有泰國議員動議發國際通緝令拘捕妙瓦底多名軍閥後，大公報記者連日在泰緬邊境的湄索，直擊電詐園區的“走佬潮”，兩個早期的電詐園幾乎人去樓空，而水溝穀的亞太城出現大批緬甸軍人，大規模排查中國人有沒有被賣被虐，數千名“豬仔”魚貫步出一幢幢大樓接受檢查，不少人脫光上衣檢查有無傷痕。大批“豬仔”將被遣送回國。



此外，記者目擊電詐分子用私家車載運燃油到園區，供發電機發電；仍有電詐園的辦公室徹夜長明，趕在“走佬”前，進行最後的瘋狂詐騙操作，並且毀滅證據。＼大公報調查組泰緬邊境報導 盛德文、苑向芹（文） 調查組（圖、攝錄） 融媒組（製作）



大公報記者連日奔走在泰緬邊境，發現泰國邊境氣氛緊張，不時見到持槍泰國軍人在河邊巡邏戒備，在邊境增加了不少用臨時沙包壘成的哨站。在湄索往妙瓦底“亞太城”的邊境路上，沿途20多公里設有四個泰國軍方的檢查站，所有經過的人、車，都要接受盤查及拍照存檔，不少往河邊的路段更列為禁區，不准進入。



“走佬”前徹夜加班電詐



妙瓦底最大的電詐園亞太城，記者前日隔河所見，部分園區宿舍仍掛滿晾曬的衣服，有人在收取衣物，園內有不少人在走動，有電單車等行駛。當中見到多名詐騙分子忙著將一部七人車的油缸燃油抽取入另一個大膠罐裡。有當地人透露，因泰國對妙瓦底的電詐園採取“三斷”，不少園區利用七人車或貨車的大油缸容量，到泰國的油站加滿油後再運回園區供發電機所用。



入夜後，亞太城內大部分建築物烏燈黑火，與上月大公報記者現場所見的霓虹璀璨不夜城完全不同，惟記者發現有部分建築物和辦公室，燈光徹夜長明。有當地消息指，這是電詐集團在撤離前加班加點操作行騙，當中亦有人忙著處理文件，在“走佬”逃跑前，瘋狂催穀、榨盡豬仔的每滴血汗。