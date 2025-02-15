全球汽車產業迎來整合大潮

中評社北京2月15日電／據經濟日報報導，近日，關於東風汽車與長安汽車“合併重組”的消息刷屏。起因是兩家企業及相關上市公司9日同步密集發布公告，稱雙方的間接控股股東“正在與其他國資央企集團籌劃重組事項”。



東風汽車、長安汽車和一汽集團，被業界稱為三大汽車央企。每隔一段時間，輿論場上都會聽到三者“合併重組”的傳聞。此次真相究竟如何，還需要相關方新的信息披露，答案才能明朗。不過，全球汽車產業整合大潮暗流湧動，也是不爭的事實。



此前，為應對特斯拉與中國車企崛起的衝擊，本田汽車和日產汽車宣布啟動整合談判，試圖合併為全球第三大車企。雖然近日雙方表示終止合併談判，但是仍然表明，面對全球汽車產業百年未有之大變局，日本車企也在通過嘗試整合重組，尋找新的突破。考慮到日產已深陷經營困境，其與潛在第三方整合重組或許並不遙遠。



推動全球汽車產業整合大潮的主要力量是科技革命。當前，新一輪科技革命引發的電動化和智能化產業變革，不僅在重新定義汽車產品，也在重塑汽車市場競爭格局。令人振奮的是，在這一顛覆性進程中，中國汽車產業緊緊抓住變革戰略機遇，通過創新驅動，實現換道超車，走在了全球汽車產業技術變革的前列。包括新勢力在內的民營車企，借助插電混合技術主流化和純電車型普及化的優勢，推動國內和全球汽車市場競爭格局與趨勢劇變。目前，比亞迪和吉利已躋身全球汽車銷量前10名。預計到2030年，全球銷量前10名榜單還將出現更多中國車企的身影。



對比民營車企的突飛猛進，部分國有車企電動化和智能化轉型則顯滯後，亟待加快改革步伐。如果說，早年國有車企的市場競爭優勢更多依賴與外資品牌建立合資公司，並引進和推出頗受市場青睞的傳統燃油車型，今天這個優勢已不復存在。作為汽車行業國家隊，汽車央企通過資源整合，實現改革突破，對於落實“國有資本向戰略性新興產業集中”，破解國有企業“新能源汽車發展不夠快”難題，既是戰略上的考量，又有現實緊迫感。