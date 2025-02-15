我國去年貨物貿易順差規模創歷史新高

中評社北京2月15日電／據光明日報報導，國家外匯管理局14日發布的統計數據顯示，2024年，我國國際收支繼續保持基本平衡。其中，經常賬戶順差4220億美元，與同期國內生產總值（GDP）之比為2.2%，處於合理均衡區間。



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌介紹，2024年，我國貨物貿易順差規模創歷史新高。我國國際收支口徑的貨物貿易順差7679億美元，較2023年增長29%。我國進出口產品結構繼續優化升級，對外貿易高質量發展，貨物貿易順差擴大並推動經常賬戶順差增長。2024年，服務貿易逆差2288億美元，較2023年增長10%。境外個人來華和境內個人出境旅行增長較快，帶動旅行收入和支出分別增長61%和27%。生產性服務貿易也保持較快增長，其中電信、計算機和信息服務順差248億美元，咨詢、廣告等其他商業服務順差415億美元，分別增長29%和9%。



國際收支平衡表初步數據顯示，2024年，我國經常賬戶順差與非儲備性質金融賬戶逆差自主平衡，雙向跨境資本流動總體有序。李斌表示，一是境內主體合理配置境外資產。經常賬戶順差形成資金淨流入，從國際收支上看，主要對應於境內主體對外投資的相應增長。近年來我國企業在全球產業鏈布局加快，帶動2024年我國對外股權性質直接投資淨增加1302億美元，對外股票和債券投資也有所增長，對外資產和淨資產規模穩步上升。二是來華直接投資保持淨流入。2024年，在來華股權性質直接投資中，新增資本金流入908億美元，其中四季度流入規模較前三個季度明顯增長。考慮到境外融資成本相對較高、境內融資便利度上升等因素，部分外商投資企業傾向於增加本地融資、減少或償還境外貸款，來華債務性質直接投資呈現階段性淨流出。



李斌指出，當前我國高質量發展持續推進，科技創新和產業創新融合發展，在更加積極有為的宏觀政策推動下，經濟回暖向好態勢將進一步鞏固，我國國際收支有望繼續保持基本平衡態勢。