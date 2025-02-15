中評社北京2月15日電／網評：打造啟德成多元沉浸文旅新熱點



來源：大公網 作者：陳克勤（民建聯主席、立法會議員）



啟德體育園3月1日正式開幕，當局早前組織多場演練和壓力測試，收穫了各界對場館設施水平的贊譽。相信隨著場館的正式啟用，啟德將成為香港最重要的大型活動舉辦地之一。



對於力圖打造“盛事經濟”成為香港新名片的政府而言，除了吸引更多大型賽事和演出來港舉辦外，更要深度挖掘啟德體育園的潛在價值，圍繞其發展周邊經濟，為觀眾和旅客打造一套全方位的體驗，創造香港文旅的新熱點。



從歐洲頂級足球聯賽到美國NFL、NBA等職業賽事，現代體育盛事已突破“入場觀賽”的單一模式，轉型為“賽事日”的複合體驗。球迷抵達場館前，可於周邊餐飲商圈聚會交流，選購球隊周邊商品；主辦單位更常在場外舉辦活動，讓家庭為單位的觀眾能參與。



縱觀全球，賽事經濟發展蓬勃，不僅有助減少受到經濟不景的影響，更能持續為當地創造就業、帶動地區發展。據美國內華達大學拉斯維加斯分校研究，2022財政年度單計拉斯維加斯舉辦的體育賽事，就創造了18.45億美元（約144.2億港元）收益，並同步推升當地酒店、娛樂產業與觀光景點的營收表現。



啟德體育園坐擁多座世界級場館，足以支撐多元體驗的發展。例如香港國際七人欖球賽成功塑造“球迷嘉年華”氛圍，吸引各地球迷在賽事期間於周邊食肆與酒吧密集消費。政府可鼓勵賽事主辦方在啟德體育園周圍，打造更加全面的賽事體驗。亦可與飲食、零售、文化行業聯手，讓旅客來到香港觀看比賽和演出的同時，體驗香港特色文化和美食。



當局更可建立平台，促進運輸、酒店、飲食、零售等業界的合作。文旅產業完全可以推出“觀賽套票”或“演出套票”，為來港旅客提供交通、住宿、餐飲等一站式體驗。使旅客在享受賽事之餘，同步體驗香港獨特的風貌。