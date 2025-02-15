李強分別會見蒙古國、庫克群島總理

中評社北京2月15日電／據新華社報導，國務院總理李強2月14日下午在哈爾濱會見來華出席第九屆亞洲冬季運動會閉幕式的蒙古國總理奧雲額爾登。



李強表示，中國和蒙古國是山水相連的友好鄰邦，緊密合作、攜手發展符合雙方的共同利益。在習近平主席同呼日勒蘇赫總統的戰略引領下，兩國全面戰略夥伴關係平穩健康發展，正在朝著構建中蒙命運共同體的目標穩步邁進。中方願同蒙方進一步落實好兩國元首重要共識，牢牢把握中蒙關係發展的正確方向，鞏固政治互信，弘揚傳統友誼，深化互利合作，為兩國人民帶來更多福祉。



李強指出，中方願同蒙方加強發展戰略對接和政策協同，保持兩國合作的積極勢頭，加強礦產能源、互聯互通、基礎設施等傳統領域合作，拓展人工智能、綠色發展等新興領域合作，努力取得更多務實成果。雙方要深化文化、教育、旅遊等人文領域合作，支持青年加強交流，夯實兩國友好的民意基礎。中國願同蒙古國等亞洲各國一道，堅守和平、團結、合作的共同價值追求，緊密協調配合，踐行真正的多邊主義，共同守護地區和平穩定發展，更好維護共同利益。



奧雲額爾登表示，熱烈祝賀中國成功舉辦第九屆亞冬會，相信這將有助於進一步弘揚亞洲價值、提升亞洲聲音。蒙中是永恒的鄰國，始終相互尊重、友好相處，同中國發展長期穩定的友好關係是蒙外交政策的首要方針。蒙方堅定奉行一個中國政策，期待同中方共同努力，密切高層交往，加強蒙發展戰略同共建“一帶一路”倡議對接，深化經貿、互聯互通、能源、資源、基礎設施等領域務實合作，推動蒙中全面戰略夥伴關係邁向更高水平。



會見後，兩國總理共同見證雙邊合作文本展示。



吳政隆、諶貽琴參加上述活動。



此外，國務院總理李強2月14日下午也會見了來華出席第九屆亞洲冬季運動會閉幕式的庫克群島總理布朗。