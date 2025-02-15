台中氣爆　“政院中辦執行長”被曝在帛琉度假

中評社台北2月15日電／台中新光三越日前發生氣爆釀嚴重死傷，其中國民黨“立委”廖偉翔第一時間緊急發文，請大家避開該路段，同時到現場開直播透露相關情況，遭側翼攻擊批評。國民黨智庫副執行長凌濤今（15日）臉書指出，“行政院長”卓榮泰昨（14日）在台中召開氣爆應變會議，“行政院”中辦副執行長吳音寧代表出席，為何不是執行長莊競程，是因為“莊競程正在與‘正國會′王義川及其他民代一同前往帛琉度假”。



中時新聞網報導，凌濤發文指出，新光三越氣爆至今，台中市盧秀燕市長團隊全力救災與善後，廖偉翔也親赴現場協助，然而，民進黨的跨派系政治人物新潮流的蔡其昌、“正國會”的莊競程、以及吳音寧卻彷彿事不關己，該玩的玩、該笑的笑，完全無視市民的苦難。綠營側翼卻大攻廖偉翔，根本雙標無極限。



凌濤並質疑，卓榮泰昨日在台中召開氣爆應變會議，吳音寧代表出席，“一入場就笑得合不攏嘴，與一旁官員談笑風生”，難道在側翼網軍的護航下，這些官員已經肆無忌憚、不顧市民感受了嗎？



至於為何由“副執行長”吳音寧代表出席？凌濤爆料指出，“因為執行長莊競程，正在與‘正國會′王義川及其他民代一同前往帛琉度假，還開心地在社群媒體上曬照片！”



因此凌濤批，莊競程過去才哭喊“中辦沒預算要關門”，現在卻自己跑去度假，台中氣爆發生後不僅毫無憐憫，甚至不趕緊回台處理相關事宜，全都放給卓榮泰、賴清德忙，“這樣的中辦沒有功能，乾脆真的關門算了”。



最後，凌濤也說道，對比盧秀燕市長的低調災後處理、廖偉翔的關心協助，民進黨側翼還有臉搞政治惡鬥與大罷免？還超級雙標？

