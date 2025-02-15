蜜雪冰城通過上市聆訊　即將登陸港股

中評社北京2月15日電／據大公文匯網報導，2月14日，蜜雪冰城股份有限公司（以下簡稱“蜜雪冰城”或“公司”）披露聆訊後的招股書，這一動作表明其已通過香港聯交所聆訊，有望在不久的將來掛牌上市。



招股書顯示，截至2024年12月31日，公司擁有46，479家門店。2024年，公司門店網絡共實現飲品出杯量約90億杯，實現了約583億元的終端零售額，分別同比增長21.9%及21.7%。按照截至2024年9月30日的門店數量計，蜜雪冰城現已成為全球最大的現制飲品企業。



業績方面，蜜雪冰城在巨大規模基礎上仍然保持穩健增長。從2022年到2024年，蜜雪冰城的終端零售額從307億元，增長至583億元。2024年前九個月，蜜雪冰城營業收入和凈利潤分別為187億元、35億元，同比增長21.2%和42.3%。



成為國民品牌：每售出十杯現制檸檬水中有超過八杯來自“蜜雪冰城”



經過二十餘年的深耕發展，蜜雪冰城已是名副其實的國民品牌，不僅有著較高的市場份額佔比，且其終身代言人“雪王”更是成為家喻戶曉的形象，是中國現制飲品行業中唯一一個超級IP。



國信證券分析師表示，蜜雪冰城目前已經成為國內門店數最多、GMV最大的現制飲品絕對龍頭。產品的銷售表現直觀詮釋了蜜雪冰城的“國民度”——2024年前九個月，蜜雪冰城在中國售出約11億杯冰鮮檸檬水、14億支雪糕產品及3.85億杯珍珠奶茶。據灼識諮詢報告，2023年，中國每售出十杯現制檸檬水中有超過八杯來自“蜜雪冰城”，中國每售出十支現製冰淇淋中有超過三支來自“蜜雪冰城”，每售出十杯珍珠奶茶中有超過三杯來自“蜜雪冰城”。



雪王IP是蜜雪冰城品牌建設的重要助力。2018年雪王誕生以來，蜜雪冰城圍繞其展開了一系列線上線下營銷活動，使“蜜雪冰城”更加深入人心。目前，雪王已積累了來自全球不同國家、擁有不同文化背景的忠實粉絲。截至2024年12月27日，“雪王”及“蜜雪冰城”主題曲的相關話題在主要社交平台上的累計曝光量分別超過191億次及95億次。