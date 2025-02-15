平陸運河三大樞紐進入混凝土澆築高峰期

平陸運河加緊施工，三大樞紐都已經進入混凝土澆築高峰期（圖源：央視新聞） 中評社北京2月15日電／據央視新聞報導，平陸運河是我國西部陸海新通道骨幹工程，始於廣西南寧橫州市西津庫區平塘江口，經欽州市靈山縣陸屋鎮沿欽江進入北部灣，全長134.2公里，計劃2026年建成通航。建成後，將為我國西南地區開辟一條由西江幹流向南入海的江海聯運大通道。眼下，平陸運河三大樞紐都已經進入混凝土澆築高峰期。



總台記者廖汨表示，在平陸運河第二座梯級樞紐企石樞紐的建設現場，建設者們正在抓緊時間對船閘主體進行混凝土澆築。



船閘主體主要分為上閘首、閘室、下閘首三大部分。就在今天上午，船閘上閘首中墩的輸水廊道完成封頂，接下來就可以進行上部結構施工了。



現場塔吊林立、密密麻麻，12萬平方米的船閘基坑內布設了29座大型塔吊，最高的超過90米。為避免這些塔吊在同時作業時發生碰撞，更要保障工人們的安全，項目在每台塔吊上都應用了防碰撞系統和吊鈎可視化系統，相當於給操作師傅安上了“千里眼”和“順風耳”，可以實時監測塔吊運行狀態。



工程的澆築方量很大，企石樞紐船閘混凝土澆築量約249萬立方米，這些混凝土可以裝滿近千個國際標準游泳池。那麼，這麼大體積混凝土要如何高質量、高效率完成施工呢？首先生產方面，距離施工現場不遠的地方，有一座大型混凝土拌合工廠，占地7萬多平方米，相當於10個足球場大，擁有全亞洲最大的混凝土攪拌站，日生產混凝土能力為1.2萬立方米；同時，這裡還引進了目前世界上最大、最先進的強制式拌和機，全過程實時監控拌和流程，可以自動化、智慧化生產。



平陸運河建成通航後，將直接開辟廣西及西南地區運距最短、最經濟、最便捷的通往東盟地區的通道，5000噸級江海直達船可從平陸運河直通我國沿海港口和東南亞主要港口，將為區域經濟注入新的活力，開啟通江達海新篇章。