勇於改革破局　加快灣區一體化發展

中評社北京2月15日電／據大公網報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前到橫琴、前海、河套等地調研考察，並就全面貫徹落實習近平主席澳門重要講話精神作出一系列指示，在香港社會引起熱烈反響。特區政府聞風而動，訪問哈爾濱的行政長官李家超回港後，第一時間召集司局長開會，全面推動、落到實處。特區政府正在進一步發揮勇於改革、敢於破局的精神，以只爭朝夕、坐言起行的作風，開創新局面。



特區政府在過去的一年奮發有為，在維護國安、發展經濟、改善民生等方面做了八件大事，成績有目共睹，得到中央的充分肯定。在以中國式現代化建設推進強國建設、民族復興偉業的新時代，香港“一國兩制”實踐也邁入新階段，搞建設、謀發展需要更積極主動識變應變求變，以高度責任感和使命感，進一步提速、提效、提質、提量。



積極推動大灣區發展一體化，關乎香港的未來。要做好一體化這篇大文章，需要堅守一國之“本”、善用兩制之“利”、充分發揮粵港澳三地的各自優勢。在規則銜接、制度對接方面，首先要打破舊的框框束縛，哪一“制”最有效，就採用哪一“制”；誰的方法最管用，就使用誰的方法。這與李家超提出的“以結果為目標”高度契合。其次是胸懷“國之大者”，要有大格局、大氣魄，站在國家發展、民族復興的角度，就能超越本地利益、局部利益，實現共贏發展。



北部都會區建設是香港有史以來最龐大的發展規劃，也是香港融入國家發展大局的重要平台。按照香港固有的程序，一個項目沒有十年、八年難以成事，有些計劃動輒需時二十至三十年，而在人工智能大行其道的今天，“老皇歷”不能再翻了。改革，就是該拆的墻必須拆，該鬆的綁必須鬆，該精簡的程序盡快精簡；創新，就是要以新思維、新方法、新途徑解決新問題。北都公路是北都的交通命脈，前期規劃引起不少爭議，有關部門大膽改革，在採用“全盤規劃、分段發展”後，建造時間大幅縮短了13個月，成本銳減四成，足證只要解放思想，就有事半功倍之效。



推動北都發展，特區政府當然負有主體責任，工商界要承擔起主力軍作用。最近因為DeepSeek橫空出世，令人驚覺浙江杭州成為新興的創新城市，在人工智能、機器人等方面展現了足以撬動世界的實力。為什麼是杭州？首先杭州市加大對創新產業的投入力度，年均財政投入增長15%以上；其次是政府奉行“有事就服務、無事不打擾”的宗旨，為企業創新打造最好的環境；其三是甘於寂寞，因為有“包容十年不鳴”的戰略定力和歷史耐心，因此有“一鳴驚人”的好結果。