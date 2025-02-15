“多肉經濟”激活老區發展新動能

中評社北京2月15日電／據新華網報導，福建省三明市寧化縣地處閩西北革命老區、閩贛兩省交界處。近年來，當地堅持“生態立縣”，大力發展以多肉植物為主的綠色生態經濟，探索“生態建設產業化、產業發展生態化”新路，實現生態保護與農民增收致富“雙贏”。



立春後，山區還透著陣陣寒氣，在寧化縣安樂鎮謝坊村的多肉種植基地，一株株形態各異、色彩斑斕的多肉植物連成片、排成行，分門別類地擺放在大棚里。工人們正忙碌地分揀、打包多肉盆栽。



2020年以來，當地引進企業投資1000萬元種植多肉植物。當前，母棚培育品種160餘種，子棚可銷售品種260餘種，發展成福建省單體規模最大、品種最多的多肉產業園。



安樂鎮通過建設多肉種植“共富工坊”，免費培訓村民、免費提供種苗、上門指導幫助、定期保底回購，累計帶動周邊20餘戶村民增收10多萬元。



隨著“互聯網＋農業”的快速發展，農村電商發展勢頭愈加迅猛。在安樂鎮黨委、政府的支持和帶動下，當地村民開始將手機作為“新農具”，直播帶貨作為“新農活”，成了電商路上的“新農人”。



據統計，安樂鎮多肉種植基地的直播帶貨平均每場直播的觀看人數可達八千到一萬人次，快遞量每天可達到300單左右，最多時可達到700單。線上直播營業額每月可達34萬餘元，年產值超過380萬元。



打造“樂野小鎮”，是安樂鎮做實農旅融合新文章的有力實踐。2022年6月，安樂鎮以謝坊村多肉基地為依托，利用周邊廢棄的小學校園舊址，打造集田園觀光、休閑旅遊、研學科普等為一體的“樂野小鎮”。如今，越來越多的遊客來到這裡，體驗綠色花園的別樣風光。



一株小小的多肉，逐漸發展成為安樂鎮的特色產業名片，為村民提供增收新選擇的同時，也為當地帶來了產業發展新機遇。從單一產業到多元結構，從單純種植到延鏈發展，攤開安樂鎮的鄉村振興發展藍圖，多肉產業已經開出鄉村振興“致富花”。