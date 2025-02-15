奧林匹克精神同中華優秀傳統文化內在相通

中評社北京2月15日電／據人民網報導，奧林匹克精神同中華優秀傳統文化在價值理念和精神追求上高度契合，都承載著對人類價值的頌揚、對美好生活的向往、對和諧秩序的追求



2月14日，第九屆亞洲冬季運動會在哈爾濱圓滿落幕。這次冰雪盛會是奧林匹克精神同中華優秀傳統文化的又一次擁抱，讓亞洲團結友誼的主旋律更加響亮。亞冬會雖已落幕，但“冰雪同夢、亞洲同心”的火種不會熄滅，和平、發展、友誼的共同願望和追求將繼續傳承。



奧林匹克精神同中華優秀傳統文化都是人類文明的重要組成部分。儘管誕生發展於不同時空條件，兩者在價值理念和精神追求上高度契合，都承載著對人類價值的頌揚、對美好生活的向往、對和諧秩序的追求。



“更快、更高、更強——更團結”，奧林匹克格言體現了人類對自我超越的不懈追求。中華優秀傳統文化歷來強調以“生”為“天地之大德”，循“生生”之理，求“生生”之道，形成了“生生不息”的精神追求。“天行健，君子以自強不息”“苟日新，日日新，又日新”，中國人代代相傳的自強精神、創新追求，同奧林匹克精神內在相通。



奧林匹克精神推崇“相互理解、友誼、團結和公平競爭”，《奧林匹克憲章》闡明為建立一個和平與更為美好的世界作出貢獻的崇高目標。中華優秀傳統文化綿延數千年，“和合”理念一脈相承，倡導和諧共處、和合共生，秉持“大道之行也，天下為公”“天下一家”“世界大同”的博大情懷，這與奧林匹克精神追求的團結友愛高度一致。



正是因為彼此契合，才能不斷書寫相互成就的精彩篇章。從北京奧運會和冬奧會、成都大運會、杭州亞運會，到盡顯冰雪魅力的哈爾濱亞冬會，奧林匹克精神同中華優秀傳統文化一次次交相輝映，在人類文明發展史上留下熠熠生輝的印記。



自強不息、拼搏不止的奧林匹克故事被不斷頌揚，帶來觸及心靈的共鳴與振奮，讓中國人歷經千年積澱、融於日常生活的精神追求得到一次次激發與釋放。中國人民對中華優秀傳統文化的傳承發展，對奧林匹克運動的深深熱愛，為建設體育強國、健康中國以及實現中國式現代化增添強勁動力。