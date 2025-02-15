“我看到了一個生機勃勃的中國”

中評社北京2月15日電／據人民網報導，火紅的燈籠掛在街頭巷尾，“福”字貼滿商鋪橱窗……春節期間，剛剛退休的瑞典夫婦馬茨和奧薩第一次來到中國，便被廣州濃濃的年味兒吸引。“走在街頭，滿眼都是喜慶的裝飾。地鐵站有英文播報，手機支付暢通無阻，國際化程度非常高。”按照精心規劃的行程，夫婦倆前往廣東各大博物館、歷史建築和文化街區游覽。“門票預約、交通導航甚至點餐都能通過應用程序完成，便捷的城市服務讓外國遊客可以順利自助游，這展現了中國的開放與包容。”馬茨表示。



“在如此複雜的地形上建成這樣高效的路網，體現了中國基礎設施建設的卓越水平”



隨著中國過境免簽政策不斷優化，外國遊客不僅停留時間更長，活動區域也大幅拓展。來自世界各地的遊客看到了一個開放、自信、文明的中國，親身感受中國式現代化取得的巨大成就。



春節前夕，墨西哥遊客辛伯拉圖盧姆經重慶飛往英國。“上一次來中國還是15年前，這次得益於240小時過境免簽政策，我有機會近距離感受中國城市的魅力。”橋隧相連，路網縱橫，解放碑前人流如織……“中國的城市發展速度令人驚嘆，在如此複雜的地形上建成這樣高效的路網，體現了中國基礎設施建設的卓越水平。”辛伯拉圖盧姆說。



尋年俗、看藝展、討彩頭，精彩的社火表演接連上演，“玄鳥頌商歌”燈會盡顯光影魅力……連日來，河南鄭州管城回族區阜民裡文化街區熱鬧非凡。在這裡參加“發現鄭青春 中外青年City Walk”活動的巴基斯坦青年比拉爾滿懷好奇與喜悅，不時打卡留念。從糖畫手藝人的精妙畫技，到甲骨文春聯、瑞獸燈彩等各式創意，都給他留下深刻印象。比拉爾說：“在約3600年前的城墻遺址附近打造文化街區，既有厚重的歷史感，也充滿現代活力。從這裡，我看到了一個堅持文化傳承、不斷創新發展的中國。”



2008年，匈牙利攝影家協會前主席薩莫迪·奧拉夫來中國參加平遙國際攝影大展，此後又多次到訪中國。去年3月，中國對匈牙利持普通護照人員試行免簽政策的消息讓薩莫迪非常興奮。“不久前我再次到中國旅行時，發現之前去過的一片平地已經建起高樓，手機地圖又進行了很多更新。”薩莫迪尤其喜歡去中國鄉村拍攝照片，他認為中國鄉村產業發展越來越多樣，村民生活水平日益提升。在他拍攝的照片裡，人們的笑容越來越燦爛。