香港實現首次“船對船”加注液化天然氣

中評社北京2月15日電／據新華社報導，14日，中國石油控股的昆侖能源有限公司在香港水域為一艘雙燃料貨櫃船加注了2200噸超低溫液化天然氣。這是香港首單“船對船”海上液化天然氣船用燃料加注作業。



本次受注船“以星海藍石”號從韓國釜山起航，經青島、上海、寧波等地，最終目的地為土耳其伊斯坦布爾。此次在香港加注可以滿足該航船的全程燃料需求。



記者瞭解到，此次加注也是粵港澳大灣區互利合作、共同發展的具體體現。這次進行加注作業的船舶、氣源和人員均來自深圳。為實現此次加注，香港特區政府、深圳市政府和中國石油攜手合作，克服了各方在法律法規、行業規範、行政許可等方面差異，不僅實現了船舶物流“硬聯通”，也促進了體制機制“軟聯通”。



昆侖能源董事會主席付斌表示，此次加注作業既是助力粵港澳大灣區打造國際航運樞紐、推動香港航運業綠色轉型的里程碑，也是積極響應國家“雙碳”戰略、支持香港打造綠色船用燃料加注中心的重要舉措。



據介紹，與傳統船用燃油相比，液化天然氣可以使顆粒物和硫化物基本達到“零排放”，同時減少85%氮氧化物排放，具有綠色、環保、節能、安全等優勢。



香港特區政府運輸及物流局局長陳美寶表示，特區政府去年11月發表《綠色船用燃料加注行動綱領》，回應了市場對燃料增長的需求，香港與深圳合作完成了此次加注作業，體現粵港澳大灣區港口優勢互補，未來香港會繼續與區內城市和其他省市在燃料供應方面進行更多合作。



